Pour Noël, duBreton, le plus important producteur de porc biologique et Certified Humane en Amérique du Nord, a concocté un menu 100% bio et local.

« Souvent, quand on pense bio, on pense aux fruits et légumes, mais duBreton vous propose du pâté de foie, du bacon et plusieurs coupes de viande de porc biologique, produits ici même au Québec! » explique Vincent Breton, le président de duBreton, dans un communiqué.

Selon duBreton, le Québec offre une diversité de produits biologiques très intéressante et pas nécessairement synonyme de produit de luxe.

Voici le menu suggéré. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien pour obtenir la recette.

Entrée :

Truffes de pâté de foie bio avec coulis de poires et gelée d’érable

Repas principal (au choix) :

Risotto au cidre et pommes, porc haché au zaatar et choux de Bruxelles rôtis

Côtelettes de porc à l’ail rôti et purée de légumes blancs au cheddar fort

Dessert :

Gâteau renversé aux pommes, canneberges et bacon

La designer Geneviève Simard propose même une présentation écolo et responsable pour votre table des Fêtes.

Les produits biologiques duBreton sont disponibles dans certains IGA, dans les Avril Supermarché santé, les Épiceries santé Rachelle-Béry et plusieurs épiceries spécialisées dans les produits naturels et biologiques.