Une autre tempête de neige en route dans l’Ouest

Une autre tuile tombera sur la tête des producteurs de l’Ouest du pays. Une tempête de neige est prévue pour les provinces des Prairies, deux semaines après la tempête de la fin septembre qui a laissé par endroit jusqu’à 55 centimètres (cm) de neige, en plus de la pluie verglaçante qui est tombée dans certaines régions. Le Western Producer rapportait que 50% des récoltes en Saskatchewan étaient complétées au moment de la tempête.

Selon Environnement Canada, un autre 30 cm est attendu à partir de vendredi. Il est à prévoir que les récoltes de blé, canola et lentilles seront affectées. La neige lourde et humide qui était tombée plus tôt avait déjà compliqué les travaux dans les champs en écrasant au sol les cultures. Des problèmes de chute des grains de la tige, de germination et d’humidité sont à prévoir. Les producteurs anticipent que la qualité des grains sera affecté et que les coûts de séchage monteront en flèche.

La tempête affectera aussi les états américains du Dakota du Nord et du Sud, où des chutes de neige sont déjà tombées à la fin septembre. Les mêmes problèmes sont vécus par les producteurs, soit des retards dans les récoltes et plus des difficultés à récolter.

Les producteurs s’inquiètent aussi des répercussions sur les cultures de maïs dont la maturité traine de l’arrière.