Comment appliquer l’azote à taux variable en post-levée dans le maïs?

Le moment pour appliquer l’azote en post-levée est arrivé et il y a plusieurs facteurs à considérer. L’objectif est de s’assurer que les plants de maïs aient suffisamment d’azote, et ce jusqu’à la fin de la saison, pour obtenir leur plein potentiel de rendement. Toutefois, la quantité optimale d’azote à apporter à la culture varie dans un champ. La quantité doit être ajustée selon le type de sol, la texture et le niveau de fertilité pour chaque zone du champ. Dans cet épisode de Défi fertilisation, l’agronome Stéphane Gagnon de Synagri explique comment procéder.