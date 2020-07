Quels sont les impacts de la grêle sur le rendement du maïs? La bonne réponse à cette question est : ça dépend. Effectivement, ça dépend de plusieurs facteurs. Dans cet épisode de Défi maïs, l’agronome Jean-François Foley de Semences Pride explique comment estimer les dommages au maïs à la suite d’une averse de grêle.

Les averses de grêle sont toujours localisées et surviennent principalement pendant les mois chauds de l’été, soit en juillet et en août. À cette période de l’été, les plants de maïs sont bien développés et sont plus sensibles aux dommages causés par les grêlons qui peuvent causer des pertes importantes aux feuillages et aux tiges.