Il existe un grand choix d’hybrides de maïs pour l’ensilage. Les deux types les plus populaires sont les maïs « feuillus » et les maïs communément dénommés « deux fins ».

Les deux catégories de maïs ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans cet épisode de Défi maïs, l’agronome Phil Defoy explique les critères à considérer pour choisir celui qui convient le mieux pour votre ferme.