D’autres nouveautés en productions animales à Expo-Champs

Les innovations étaient nombreuses à Expo-Champs à la fin août de cette année. Les entreprises spécialisées dans les équipements en production animales ne faisaient pas exception. Voici le deuxième article d’une série de deux sur les nouveautés qui ont retenu notre attention.

Poly-Mat

L’entreprise offre un matelas en fibre de coco de 10 centimètres de haut pour logettes profondes. Dans le fond des logettes de 20 centimètres de profond, ce matelas est installé. Puis, la litière chaux-paille ou chaux-ripe des ajoutée. Cela empêche de devoir compacter la litière dans le fond de la logette. L’équipement a été développé en Europe pour le Brésil.

Poly-Mat

Pour les logettes de sable, l’entreprise offre aussi un stabilisateur de sable pour les logettes profondes de sable. Ça permet d’économiser du sable en gardant davantage le sable dans la logette.

Rovibec

L’entreprise offre le mélangeur M30S. Il s’agit dun mélangeur qui n’a qu’à être branché. Il fonctionne grâce à un moteur à prise directe. Pour ce modèle, l’entreprise a recherché la fiabilité et la durabilité. Un seul format est disponible, soit 6,7 m3ou 7,9 m3avec rehausse.

Services techniques Lagacé

L’entreprise s’est inspirée du distributeur automatique de fourrage (DAF) pour en faire un distributeur automatique de litière, le Perfomixx. Contrairement au DAF, il est suspendu sur rail. Fabriqué en acier inoxydable, il peut être utilisé pour tout type de litière. L’entreprise offre différents formats.

Valmetal

L’entreprise présente le Robocart, une machine complètement autonome pour alimenter les vaches laitières. Le robot va chercher la ration déjà mélangée et la distribue dans l’étable selon l’horaire décidé par le producteur. Le robot pousse aussi l’ensilage. Il fonctionne à l’aide d’une batterie au lithium rechargeable à l’électricité, comme pour les voitures électriques. Le trajet est indiqué par laser et par des déflecteurs placés à des endroits stratégiques dans l’étable. Deux formats sont disponibles : 52 et 80 pi3. Le déchargement de la ration se fait d’un côté pour le petit format et des deux côtés pour le grand format. Un capteur infrarouge installé à l’avant du robot détecte tout danger potentiel et fait arrêter le robot en cas de doute. Un signal est alors envoyé au producteur.

Valmetal

Une entente a été conclue avec US Farm Systems pour la distribution de leur séparateur de fumier pour la production de litière. L’entreprise américaine a été fondée par le Québécois Réjean Houle, fils ainé de Jérôme Houle, celui-là même qui a fondé J. Houle et fils. En 1979, Réjean Houle s’est installé aux États-Unis pour développer le marché américain. Le séparateur de lisier de US Farm Systems est très populaire aux États-Unis, mais vient tout juste d’arriver au Québec. Selon Alain Houle, fils de Réjean, cet équipement se démarque de la concurrence par la vibration qui permet d’enlever une partie de l’eau et de faire plus de volume parce que les craques du cylindre restent propres. L’utilisation de litière recyclée est très répandue aux États-Unis et US Farm Systems est une référence dans le domaine. « Il y a 1500 fermes laitières en Californie et 95% utilisent la litière recyclée », dit Alain Houle.

WIC

L’entreprise distribue maintenant l’épandeur à litière Woodchuck. Il s’installe sur le tracteur, le véhicule utilitaire ou le véhicule articulé. Il permet de souffler la litière dans la logette. Il fonctionne avec tout type de litière.