Des nouveautés en production laitière à Expo-Champs

Il faisait bon de revoir des personnes en vrai lors d’Expo-Champs du 31 août au 2 septembre. Et quoi de mieux que de faire une petite tournée des nouveautés sur le site? Voici quelques-unes qui ont retenu notre attention au niveau de la production laitière.

Enclos pour veaux par Agriclé

La compagnie Agriclé vient de lancer le printemps dernier un nouvel enclos pour veaux fabriqué entièrement en plastique. « Il n’y a plus de barrières en acier et il n’y a plus de boulons », explique Bernard Dion. Il est facilement déplaçable. Il est aussi possible d’enlever une cloison pour faire un parc plus grand pour permettre de loger les veaux en groupe de deux. Dans ce cas, il faut ajouter une barre transversale de soutien. Il est aussi facilement lavable à la machine à pression. https://agricle.com/fr/

Carcran autobloquant par Canarm

La compagnie Canarm vient de mettre en marché un carcan autobloquant qui offre deux innovations : la barrure est très difficile à ouvrir par l’animal et la barre verticale n’est plus soudée, ce qui permet de la mettre à la largeur désirée.









Taxi Lait 400 litres par Équipements 3V

Le Taxi Lait est maintenant disponible dans un plus grand format pour les fermes ayant à soigner quotidiennement entre 30 et 100 veaux logés individuellement. Il est doté d’une capacité de 400 litres, comparativement à celui de 260 litres qui est toujours disponible, selon les explications de Patrice Proulx. https://www.e3vinc.com/

Dairy Milk M6710 par GEA

La compagnie GEA vient de sortir une trayeuse détachable pour étable entravée avec une balance approuvée ICAR. « Ce qui est nouveau, c’est d’avoir une pesée approuvée », explique Mario Jean. L’appareil permet aussi d’échantillonner et de mesurer la conductivité et la température du lait. L’intérêt de cet appareil, c’est qu’il évite de devoir apporter la balance avec soi lors du contrôle officiel puisque l’appareil le fait et qu’il est approuvé pour le faire. L’offre pas de communiquer les données au logiciel de la ferme. https://www.gea.com/fr/

Uniform-Agri

Au Canada depuis 2018, la compagnie Uniform-Agri offre un logiciel de gestion de troupeau. La compagnie originaire de Hollande offre une plate-forme qui centralise les données de la production laitière et analyse les données, notamment en santé, fertilité, production et économie. Le logiciel utilise les principales données, comme celles du DSA, d’ATQ, ProAction, Holstein Canada et Lactanet. Matt Delisle explique qu’il y a maintenant 400 clients au Québec, surtout dans le laitier, un peu dans le bœuf et dans la chèvre.

Le CIAQ est partenaire pour le Québec et, au Canada, Uniform-Agri est un bureau satellite de la compagnie DeLaval. « DeLaval n’a aucun droit de regard sur notre business », ajoute Matt Delisle. Les données restent la propriété du producteur. Le logiciel est disponible sur ordinateur ou mobile, sur plate-forme iOS ou Androïd. La technologie est disponible dans 35 pays et 29 langues. Il y a 15 000 clients à travers le monde. https://www.uniform-agri.com/fr/