Beaucoup d’innovations en productions animales à Expo-Champs

Les innovations étaient nombreuses à Expo-Champs cette année. Les entreprises spécialisées dans les équipements en production animales ne faisaient pas exception. Voici plusieurs nouveautés qui ont retenu notre attention. Étant donné le nombre, un deuxième article paraîtra bientôt avec d’autres innovations.

Agrizone

L’enseigne du Groupe BMR offre une nouvelle mangeoire à balle ronde ou balle carré pour les bovins. La toiture protège contre la pluie. Le plancher surélevé perforé garde l’ensilage au sec. La mangeoire en acier galvanisée peut être déplacée au tracteur avec un attachement 3 points.

Bugnot Canada

La compagnie française installée en Amérique du nord met en marché la chargeuse désileuse automotrice RMH Liberty 13. L’équipement est nouveau en sol agricole, mais la compagnie a un long historique de fabrication de type de machinerie. La chargeuse se distingue par le moteur installé à l’arrière de la cuve, ce qui permet une accessibilité totale au moteur et à la transmission. L’entretien en est facilité. La machine est fabriquée en Israël. Le bas de la cuve est en acier inoxydable, là où il y a le plus de friction. Les cuves sont de différentes dimensions et sont offertes avec une ou deux vis.

Dairy Lane System (DLS Barn)

L’entreprise offre depuis l’automne dernier des brosses à vaches, à veaux et à taures de marque Easy Swing. Il s’agit de brosses sans électricité. Les animaux s’y frottent, mais il n’y a pas de moteur qui fait tourner la brosse. Celle-ci peut cependant basculer de différents côtés selon les mouvements de l’animal. L’avantage est le coût moins élevé comparativement aux brosses électriques.

DJB

Une nouvelle unité de réfrigération petit format de marque Milkplan est maintenant disponible. Le plus petit format est de 100 litres, mais divers formats sont disponibles. Il peut être fixe pour alimenter les louves à veaux en lait frais ou encore portatif. Le lavage est automatique ou manuel.

Une nouvelle génération de louve à veaux Calf Expert de Holm & Laue est maintenant disponible. Elle est dotée d’y système de réfrigération, de lavage automatisé et de connectivité. Ce nouveau modèle est plus facile d’utilisation.

Godro

L’entreprise offre dorénavant la station d’alimentation individuelle pour les truies en liberté Nutri-sow conçue par la compagnie Monitrol. Deux modèles sont disponibles : pour les truies en gestation et pour les truies en mise-bas. L’équipement fonctionne à bas voltage, soit 24 Volts. Les données sont accessibles via internet. Par FarmQuest, il est possible de voir et contrôler l’alimentation à distance.

IEL

Les nouveaux panneaux doubles permettent d’avoir une ouverture du double de la hauteur de la bande de ciment sous la fenêtre. C’est une option intéressante pour les producteurs qui ne veulent pas de ballons ou de toiles, sans compromettre la hauteur de l’ouverture. Le panneau est en polycarbonate translucide garanti 10 ans. Le tour est en aluminium avec des vis en acier inoxydable.