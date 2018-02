La qualité du lait a été célébré lors du 29e Gala du Club de l’Excellence d’Agropur, tenu à Québec le 26 janvier dernier. La coopérative a souligné le travail des producteurs en dévoilant le nom de seize nouveaux champions régionaux qui ont obtenu les meilleurs résultats en matière de qualité.

Le grand prix est revenu pour une deuxième année consécutive à La Ferme Jolipré Holstein inc. de Saint-Moïse. Cette dernière s’est particulièrement distinguée en obtenant le meilleur résultat combiné au niveau de la qualité du lait et de l’inspection sanitaire de la laiterie. La ferme est la propriété Marie-Josée Turcotte et Régis Lepage. Elle compte un troupeau de 90 sujets de race Holstein, dont 50 vaches en lactation atteignant une production de 10 500 kg de lait en moyenne par sujet.

PUBLICITÉ

Braefield Farm de Penobsquis au Nouveau-Brunswick s’est pour sa part méritée une mention d’honneur. Voici la liste des producteurs récompensés cette année.

Braefield Farm Penobsquis, NS Ferme Conrad Giroux Inc Saint-Bernard, QC Ferme De La Carrière Inc. Upton, QC Ferme Des Pointes Holstein Inc. Sainte-Sophie-D’Halifax, QC Ferme Forbonlait Inc Standbridge Station, QC Ferme Jean-Baptiste Inc. Saint-Valère, QC Ferme Jolipré Holstein Inc. Saint-Moïse, QC Ferme Morine Coaticook, QC Ferme Okadale Oka, QC Ferme Pierlie SENC Saint-Adelphe-De-Champlain, QC Ferme Turcotte S.E.N.C Marbleton, QC Ferme Yvon Sicard Saint-Justin, QC Fermes Soesbergen Inc. Sainte-Agnes-De-Dundee, QC PUBLICITÉ Ferme de Karl Breu et Theres Fuchs Lotbinière, QC Lone Willow Farm Inc. Bridgetown, NS Ferme de Denis Desfossés Sainte-Brigitte-Des-Saults, QC Ferme de Sylvain Messier Verchères, QC

Ces nouveaux champions ont été sélectionnés parmi tous les membres au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, et ont été intronisés au Club de l’Excellence d’Agropur. Depuis sa création en 1988, le Club de l’Excellence compte plus de 2 000 récipiendaires dans ses rangs.