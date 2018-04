Les gagnants de l’Expo-Printemps 2018

L’édition 2018 de l’Expo-Printemps s’est tenue à Victoriaville le 11 et 12 avril dernier. Plusieurs élevages bien connus se sont démarqués, dont la Ferme Jean-Paul Peticlerc et Fils et Pierre Boulet chez les Holstein. C’est cependant la Ferme Cerpolait qui est repartie avec la bannière d’éleveur et qui a terminé au premier rang pour le troupeau d’éleveur. La Ferme Jean-Paul Petitclerc et fils et la Ferme Milibro sont arrivées respectivement au 2e et 3e rang.

Le prix de la Grande Championne a été remis chez les Holstein à une vache de 12 ans, Loyalyn Goldwyn June, propriété de Pierre Boulet. Elle a aussi obtenu le prix pour le meilleur pis et le prix « Beauté-Utilité ». Le titre de Grande Championne de réserve a été remis à R-M Atwood Brenda, appartenant à Dalton J.Faris.

Holstein Rouge et Blanc

Meilleure vache adulte (meilleur pis) : Oneeda CNTND Rachelrae-Red, propriétée de Ferme Ralston SENC, Pierre Boulet.

Bannière d’éleveur et Bannière d’exposant : Ferme Rolandale

Jersey

Grande Championne : Genesis Excitation Hannah de C. Desrosiers,J & C Sicard et P. Boulet

Bannière d’éleveur et bannière d’exposant : Michael & Monique Bols

Ayrshire

Grande Championne : Margot Patagonie de Ferme Margot

Bannière d’éleveur : Ferme de La Plaine

Bannière d’exposant : Julie et Mario Lacerte