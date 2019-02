Les veaux pessimistes sont désavantagés

Certains bovins sont plus craintifs que d’autres. C’est une vérité universelle confirmée par quiconque a manipulé des troupeaux de bétail.

Mais selon Benjamin Lecorps, étudiant au doctorat à l’Université de la Colombie-Britannique, la peur est liée au pessimisme.

Ses recherches sur 22 veaux laitiers Holstein ont montré que certains animaux sont intrinsèquement plus pessimistes que d’autres et que ce trait a tendance à persister dans le temps. Cette découverte pourrait avoir des conséquences sur la santé et la productivité futures des animaux et pourrait avoir des effets sur l’hébergement des veaux à l’avenir.

PUBLICITÉ

Pourquoi c’est important: Les veaux laitiers sont le fondement des futurs troupeaux. Cette recherche signifie que l’élimination des facteurs de peur des installations laitières peut aider à avoir des veaux en meilleure santé.

«Nous savons que les personnes pessimistes ont tendance à être plus vulnérables au stress, à réagir plus intensément et à y faire face très mal, explique Benjamin Lecorps. Nous nous sommes donc demandé si cela était vrai pour l’optimisme et le pessimisme chez les veaux.»

Il a ajouté que l’optimisme et le pessimisme avaient été étudiés chez d’autres espèces animales, ainsi que chez l’être humain. Les termes conviennent à la situation et ne constituent pas un exemple d’anthropomorphisme, la pratique consistant à attribuer des caractéristiques humaines à des personnes.

«Il est souvent difficile de trouver une bonne étiquette. Je suppose que dans le cas de l’optimisme, c’est assez sûr. »

Ses recherches ont d’abord consisté à former les veaux à comprendre les choix qui mèneraient à une récompense. La méthode a été décrite dans un communiqué de presse de UBC.

«Au cours de la formation, chaque veau est entré dans un petit enclos et a trouvé un mur avec cinq trous disposés dans une ligne horizontale, séparés de deux pieds et demi. Le trou à une extrémité contenait du lait provenant d’une bouteille, tandis que le trou à l’extrémité opposée ne contenait qu’une bouteille vide et donnait une bouffée d’air au visage des veaux. Les veaux ont rapidement compris quel côté du parc contenait la récompense du lait.»

«Une fois que les veaux ont été formés, les chercheurs ont présenté les bouteilles dans l’un des trois trous intermédiaires, de sorte que les veaux ne puissent pas être sûrs qu’ils seraient récompensés avec du lait.»

Après observation, les chercheurs ont constaté que certains veaux étaient plus réticents que d’autres à essayer les tétines et à rechercher une récompense.

Des tests effectués à plusieurs semaines d’intervalle ont montré que les mêmes veaux avaient réagi de la même manière.

«Nos résultats indiquent que les veaux diffèrent par leurs niveaux de base de pessimisme et d’optimisme et le font de manière cohérente sur une période de trois semaines», ont écrit Benjamin Lecorps et ses collègues dans un article publié dans Scientific Reports.

PUBLICITÉ

«À notre connaissance, c’est la première fois qu’une uniformité de biais de jugement au fil du temps est démontrée chez les animaux de ferme. Ces résultats ont des implications pour le bien-être des animaux, car des animaux plus pessimistes risquent de ne pas saisir les opportunités qui sont généralement supposées offrir un bon bien-être (par exemple, l’enrichissement de l’environnement).»

Quatre mois plus tard, Lecorps et ses collègues de recherche testèrent à nouveau les veaux, cette fois en les transportant dans une remorque pour deux voyages de 10 minutes.

Ils ont mesuré le nombre de meuglements émis par les veaux et ont également mesuré la température de leurs yeux, des températures plus élevées étant une indication de stress.

PUBLICITÉ

Ils ont constaté que les veaux déjà jugés plus pessimistes présentaient également des niveaux de stress plus élevés pendant le transport.

«Améliorer notre compréhension de la différence des individus améliorera probablement notre façon de gérer les veaux et les vaches», a déclaré Lecorps.

Bien qu’en moyenne les personnes aient tendance à prendre soin des bovins en utilisant des méthodes qui sont bonnes, «cela ne signifie pas que chaque individu gère bien les situations que nous utilisons dans la gestion».

Bien que cela n’ait pas encore été démontré par des recherches, Benjamin Lecorps a émis l’hypothèse que les animaux pessimistes seraient plus vulnérables au stress et donc plus sensibles aux maladies.

Traduction d’un article de Barb Glen publié dans Farmtario