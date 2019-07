Pourquoi les poules se picotent-elles?

La transition vers des cages plus grandes et aménagées avance à grand pas chez les producteurs d’oeufs mais certains comportements des poules sont craints dans un environnement moins contrôlé, tel que le becquetage ou picage.

Dans ce contexte, les chercheurs de l’Université de Guelph ont mené la toute première étude sur les facteurs contribuant au picage des plumes dans les nouveaux systèmes de logement et aux moyens de l’empêcher. L’étude a révélé que 22% des oiseaux dans les nouvelles cages présentent des dommages modérés ou graves aux plumes, probablement dus au picage.

PUBLICITÉ

Publiée dans la revue Animals, l’étude a révélé que plusieurs facteurs contribuaient au picage des plumes, notamment la génétique, le manque d’accès à une zone de grattage ou à une aire d’alimentation et l’alimentation de nuit.

«Cette étude est la première au Canada, et peut-être même en Amérique du Nord, à examiner cette question dans des cages aménagées. Nous espérons qu’elle renseignera les producteurs sur les facteurs en cause afin qu’ils puissent comprendre le problème et élaborer des plans d’action pour le prévenir», indique la professeure Alexandra Harlander du Campbell Centre pour l’étude du bien-être animal, qui a co-écrit cette étude avec la chercheuse postdoctorale Nienke vanStaaveren.

PUBLICITÉ

Le picotage des plumes est un coup porté par une poule sur une autre poule, un comportement qui se produit dans toutes les formes de logement, des cages classiques aux volières, en passant par les fermes en liberté. C’est l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les petits agriculteurs, a déclaré M. Harlander.

«Aucun agriculteur ne veut voir cela. C’est navrant pour eux de voir leurs poules endommagées de cette manière. “

Les causes du picage des plumes ne sont pas claires. La meilleure théorie est qu’il s’agit d’une forme de comportement alimentaire redirigé, a déclaré van Staaveren.

PUBLICITÉ

«Mais même dans les systèmes de logement où il y a beaucoup de substrat à picorer, cela peut toujours se produire. Soit nous avons du mal à contrôler quelque chose que nous essayons encore de comprendre », a-t-elle déclaré. Le picage entraîne la perte de la couverture de plumes, ce qui empêche les oiseaux de maintenir leur température et de naviguer dans leur environnement. De plus, une fois qu’un oiseau a été picoré, il devient une cible pour les autres poules et est encore plus attaqué.

L’un des objectifs de l’étude était de fournir des conseils en matière de gestion du plumage aux agriculteurs qui sont en train de passer à d’autres systèmes de logement afin de répondre à l’appel lancé par Egg Farmers of Canada pour des systèmes alternatifs de logement des poules d’ici 2036.

Aux fins de l’étude, l’équipe de recherche a envoyé des questionnaires aux producteurs d’œufs utilisant des cages aménagées et ce, à travers le Canada. Ils ont demandé aux agriculteurs de noter l’état des plumes de 50 de leurs oiseaux sur une échelle de trois points, afin d’estimer la prévalence des dommages causés sur les plumes. Sur les 26 poulaillers, environ 1 oiseau sur 5 présente des dommages modérés ou graves aux plumes. Les facteurs qui ont le plus influé sur les dommages sont l’âge du troupeau, les poules brunes, l’alimentation de nuit et l’absence de substrat rayé.

Les poules brunes de Van Staaveren sont probablement plus susceptibles de picorer parce qu’elles se font davantage remarquer quand leurs plumes tombent. Un autre facteur clé cité est l’alimentation de nuit. Les producteurs peuvent allumer les lumières la nuit et encourager leur alimentation, ce qui leur permet d’absorber plus de calcium, améliore la qualité de la coquille, ainsi que la productivité de la ponte. L’étude a révélé que l’alimentation de nuit était liée à un plus grand picotage, probablement parce que les poules éveillées trouvent facilement des cibles de picotage chez les oiseaux inactifs.

Selon Mme van Staaveren, il semble que cette pratique soit coûteuse, car le picage des plumes n’augmente pas seulement le risque de mortalité des poules, mais oblige également l’oiseau à manger plus pour rester au chaud.

“Bien que peu d’agriculteurs aient nourri notre alimentation pendant la nuit, nous ne pensons pas qu’il y ait un risque de perturber vos oiseaux si cela devait poser problème”, a-t-elle déclaré.

Ce qui a le plus frappé l’équipe de recherche a été la diversité des dégâts causés aux plumes: certains poulaillers n’avaient aucune poule endommagée aux plumes alors que d’autres en avaient beaucoup. La plupart des producteurs d’œufs ont été perplexes quant à savoir pourquoi. Cela souligne la nécessité pour les agriculteurs de surveiller régulièrement le plumage de leurs poules, a déclaré Mme van Staaveren.

“Ce que j’aimerais vraiment que les agriculteurs retiennent de cette recherche, c’est la nécessité de soigner régulièrement les dégâts causés aux plumes, afin qu’ils puissent comprendre ce qui se passe avec leurs oiseaux et essayer différentes méthodes pour tenter de réduire les dommages.”