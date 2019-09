Produire du bœuf tout en améliorant son empreinte carbone

Il est possible d’élever des vaches qui seront plus respectueuses de l’environnement. Pour cela, plusieurs actions pourront être prises. Et cela vous permettra d’être aussi plus efficace économiquement.

Dans les 30 dernières années, le secteur du bœuf a amélioré son efficacité de 15%, mais selon le chercheur principal du ministère Agriculture et Forest de l’Alberta, John Basarab, il est possible d’en faire davantage.

La première façon est d’adopter des bonnes pratiques de production.

Par exemple, des fourrages de meilleure qualité, c’est-à-dire contenant des glucides hautement solubles, des niveaux de protéines plus élevés et une meilleure qualité générale, réduisent les émissions de méthane tout en améliorant l’efficacité de la production.

De même, la sélection génétique pour l’efficacité alimentaire chez les bovins réduit également les gaz à effet de serre.

Et les vaches non gestantes sont aussi nocives pour l’environnement que pour le bénéfice net.

«Chaque vache que vous avez sur votre ferme doit produire autre chose que du fumier et du méthane», explique John Basarab. «Si vous améliorez l’efficacité alimentaire, vous augmentez l’intensité en carbone de la production de boeuf. Je pense qu’avec toutes ces techniques et un effort concerté, vous pourriez probablement réduire les émissions provenant de la production de bovins de boucherie d’environ 30 à 50%.»

Le directeur scientifique du Beef Cattle Research Council partage le même point de vue.

«Si vous avez une vache non gestante, eh bien, depuis la naissance de son dernier veau, elle marche, consomme des aliments pour animaux, produit du fumier et émet des gaz à effet de serre et ne contribue pas à la production de bœuf», explique Reynold Bergen.

Il a également travaillé avec les vétérinaires pour améliorer la santé des troupeaux et les tests d’aliments établir une liste de victoires environnementales et de gains de rentabilité.

«Si nous pouvons améliorer la santé des animaux et la santé de la reproduction, c’est un gros pas de franchi», explique-t-il. «Travaillez avec votre vétérinaire pour développer un programme de vaccination et de santé du troupeau approprié, afin de réduire les mortalités et d’améliorer les performances de reproduction. Des choses simples, comme l’équilibrage de la ration et le test de vos aliments, y contribueront.»

Les éleveurs de bétail devraient se considérer comme des gardiens de l’air et de la terre, dit-il.

«Au ranch, pour ce qui est des vaches et des veaux, ce n’est pas souvent considéré comme le leader en matière d’efficacité», a déclaré Reynold Bergen. «Mais il y a beaucoup de choses que les producteurs ont fait et peuvent faire.»

Et améliorer la gestion de votre pâturage est l’un des meilleurs, ajoute-t-il.

Parce que les plantes extraient le carbone de l’air, l’amélioration de la santé des pâturages en capte automatiquement une plus grande quantité.

«Si vous avez une herbe en meilleure santé, vous séquestrez plus de carbone dans le sol, car les racines sont en meilleure santé», dit-il. «Nous pouvons prolonger le pâturage et amener les vaches au fourrage au lieu de les récolter, et laisser les vaches épandre le fumier au lieu de nettoyer les enclos et de les transporter. Les principales économies réalisées sont l’équipement et le carburant.

«Le carburant, c’est du carbone – ce carbone est en train d’être extrait du sol et serait resté séquestré si nous ne l’avions pas extrait. Le prolongement du pâturage est un très bon moyen de réduire nos émissions. »

Environ 6,5% de l’apport énergétique brut d’un régime fourrager sont perdus sous forme de méthane – la plupart sous la forme de rots de vache, explique John Basarab. (Dans un parc d’engraissement, environ 3,5% seulement de l’apport énergétique brut est perdu en méthane.)

L’additif alimentaire 3-nitrooxypropanol (3-NOP) peut réduire les émissions de méthane de 30% et il est utilisé par les producteurs du Brésil et du Royaume-Uni. Cependant, il n’est pas encore disponible au Canada car il n’a pas été approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Basarab mène des recherches sur la sélection génétique afin de réduire la production de méthane. Les producteurs peuvent également choisir des vaches émettant moins de méthane, mais le processus est lent et, à moins de gains d’efficacité alimentaire, il ne présente aucun avantage économique.

Mais Bergen a une suggestion à ce sujet – une suggestion qui, encore une fois, combine l’environnement et les résultats.

«Les croisements ont en quelque sorte disparu du radar», a-t-il déclaré. «Changer de race peut améliorer l’amélioration de la reproduction et la santé. Ce sont des choses difficiles à améliorer grâce à la sélection génétique, mais si vous croisez, vous pouvez les améliorer du jour au lendemain.»

Et sa dernière suggestion est de ne pas commencer à cultiver des terres marginales.

«Si vous cultivez des prairies pour y faire pousser des cultures qui sont perçues comme plus respectueuses de l’environnement, nous perdons 25 à 30% de ce carbone en un jour», dit Reynold Bergen.