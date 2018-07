Qu’est-ce qui distingue les meilleurs en robotique?

L’événement DeLaval Robotics 2018 World Series tenu à Madison au Wisconsin le mercredi 27 juin 2018 regroupait les meilleurs producteurs en robotique pour cette marque sur leur territoire respectif. Depuis 2016, DeLaval a commencé à reconnaître, chaque deux ans, les meilleurs en robotique. Treize entreprises ont donc été invitées à présenter leur entreprise et les points qui font en sorte qu’ils produisent plus de kilogrammes de lait par vache au robot. Neuf entreprises ont accepté l’invitation, deux deux entreprises québécoises Il s’agit de la ferme J.M.J. de Saints-Anges, représentée par François Cloutier, et de la ferme Acaduc de Sainte-Perpétue, représentée par François Pinard.

De façon générale, les meilleurs en robotique ont un excellent suivi à tous points de vue: