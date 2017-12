En 2018, précisément le 14 mars prochain, John Deere célébrera son centenaire et signera ainsi 100 ans de fabrication de tracteurs. Un siècle après l’acquisition de la Waterloo Gasoline Engine Company par John Deere, l’américain a su développer et maintenir des technologies afin d’évoluer dans le marché du tracteur. Afin de commémorer le centenaire, chaque tracteur des séries 6 à 9 sortant de l’usine recevra un emblème spécifique sur son capot. De plus, une exposition au prestigieux Smithsonian Institution de Washington sera entièrement consacrée à John Deere, en plus de nombreux autres événements commémoratifs un peu partout dans le monde. À suivre.