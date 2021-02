Bien que le prochain SIMA de Paris ait été reporté en novembre 2022 à cause de la pandémie de COVID-19, le concours annuel récompensant les meilleures innovations agricoles a tout de même lieu. Quelque 40 nominés ont été retenus pour ce SIMA Innovation Award 2021. Les gagnants seront connus au mois d’avril 2021. Parmi ces lauréats, on retrouve l'innovation provenant des sociétés Amazone et Exatrek permettant le déchaumage de précision.

Pour la première fois, Amazone et Exatrek relient intelligemment les données du déchaumeur Cenius-2TX ZoneFinder aux données CANbus du tracteur. Il en résulte la création de cartes, pendant le travail du sol, sur lesquelles des différences à petite échelle dans la structure du sol peuvent être observées. Ces informations peuvent ensuite être utilisées comme base pour décider de toute mesure agricole ultérieure. L’élément principal du Cenius ZoneFinder est le module de télémétrie Exatrek combiné à l’enregistreur de données. Ce module, à son tour, transfère les données collectées vers le cloud d’Exatrek. L’enregistreur de données enregistre les données de vitesse d’avancement, de traction, de consommation de carburant et du patinage des roues sur le sol par le CANbus du tracteur d’une part, tandis que d’autre part, il reçoit la position de travail, la profondeur de travail et l’inclinaison du cultivateur porté Cenius-2TX. Le boîtier de commande du cultivateur est relié au tracteur par un câble de raccordement Isobus. Afin que les données soient enregistrées avec géoréférencement, les données de localisation sont transmises en permanence.