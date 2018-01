Versatile a développé une nouvelle génération de déchaumeurs primaire et secondaire à grande vitesse. Il s’agit du Fury, un déchaumeur de travail primaire qui enfouit à la fois les résidus et prépare le lit de semence. Il permet un travail du sol à une profondeur de 6,35 cm à 12,7 cm, et ce, à des vitesses de 13 km/h à 20 km/h. Quatre modèles équipent la gamme qui va de 7,62 m à 12,19 m. La largeur de transport est de 3,5 m. La puissance minimale requise est de 300 ch à 363 ch, selon la largeur de travail. Il s’équipe de disques cannelés de 508 mm à 660,4 mm. Chaque disque est monté sur la structure avec des coussins de caoutchouc qui permettent d’avoir un suivi optimal et une absorption des chocs du sol individuellement. À l’arrière, on retrouve un rouleau émotteur standard en acier ou en option un rouleau de type roue-ressort en caoutchouc.