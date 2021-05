Pöttinger innove : trois cultures à trois différentes profondeurs

Pöttinger associe son semoir pour couverts végétaux Tegosem 500 sur son semoir universel Terrasem afin de permettre de semer trois différentes cultures à trois différentes profondeurs en un seul passage. Mobile, le semoir Tegosem peut se combiner sur différents outils, notamment une herse rotative Lion, un déchaumeur à disques Terradisc ou encore un déchaumeur à dents Synkro ou Terria. Une fois monté sur le Terradisc, le Tegosem offre plusieurs possibilités pour le semis. Le premier mode d’application se fait par des diffuseurs pour la semence ou l’engrais. Ils sont alors déposés entre le rouleau « packer » à pneus et la rampe de semis. Le Tegosem peut également incorporer directement de la semence ou de l’engrais au mélange de la distribution « single-shoot ». Avec ce dispositif, l’implantation se fait par les doubles-disques éprouvés Dual Disc de la rampe de semis. Pour plus de polyvalence et un grand confort d’utilisation, le passage du mode « single-shoot » au mode diffuseurs se fait facilement en permutant deux positions de distribution dans le dispositif de guidage des semences. La semence du Tegosem est transportée de façon pneumatique et la commande se fait depuis le terminal du tracteur. Le début et la fin de la distribution sont gérés par l’organe de distribution central du Terrasem. Deux roues de distribution sont utilisables pour des semences de plus gros calibre, tel que les pois, le soya, ou pour des semences plus petites, comme le trèfle ou la luzerne. Rappelons que cette année marque le 150e anniversaire de Pöttinger. Franz Pöttinger, maître horloger, a su capter l’air de son temps, et a vu que l’heure était venue pour le progrès mécanique dans l’agriculture. Lorsque celui qui était également serrurier, forgeron et constructeur de puits a fondé l’entreprise en créant un hache-paille, il ne pouvait certainement pas imaginer qu’un siècle et demi plus tard, une entreprise au succès international porterait son nom.

