La récolte est une étape cruciale avant la commercialisation des grains. Ce qui compte, c’est de sortir un maximum de qualité du champ afin d’en obtenir le meilleur prix! Pour y parvenir, il faut trouver la solution entre faire les travaux soi-même à l’aide d’une machine neuve ou usagée, ou l’utilisation de services de travaux à forfait. Voici une réflexion pour vous aider à mûrir votre choix.

Calculer pour mieux choisir

Tout d’abord, posséder une moissonneuse doit être logiquement possible lorsque chaque hectare de terrain paie son utilisation de façon rentable. C’est comme si chaque parcelle de terre louait les services d’une machine pour la récolte de ses grains. Ainsi, il est important de répartir les frais fixes de la possession et les frais variables à l’utilisation sur la totalité de la superficie à couvrir.

Selon des données du ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales de l’Ontario (MAARO), les coûts de battage moyens sont d’environ 119$ par hectare ou 333 $ par heure. Prenons par exemple une superficie de 405 hectares (1000 acres). Il en coûterait 48 200 $ annuellement. Donc le coût d’achat d’une machine neuve ou usagée incluant les frais variables ne devrait pas être plus grand que 48 200 $ par année ou mieux.

Disponibilité des équipements

Un budget respecté est essentiel, c’est pourquoi plusieurs se tourneront vers une stratégie de copropriété (CUMA). Or, puisque la récolte doit se faire dans une fenêtre de temps très limité au Québec, certains copropriétaires devront affronter les caprices de Dame nature plus tard en saison. En effet, une météo peu clémente peut rendre les sols trop humides. Le poids imposant des appareils peut endommager la structure du sol et par le fait, nuire au développement des racines pour les années à venir. La récolte doit se faire lorsque les sols sont secs, alors les équipements doivent être disponibles. L’utilisation commune n’est pas toujours une solution avantageuse. De plus, la fiabilité de la machine doit permettre une efficience dans la fenêtre de travail.

Disponibilité de la main-d’œuvre et la maintenance

Les frais d’entretien font partie des coûts fixes. Trop souvent, lorsqu’il y a plusieurs utilisateurs, la maintenance peut être négligée et l’équipement est soumis à une usure prématurée. Sa valeur de revente diminue et son efficacité est compromise. De plus, la disponibilité de la main-d’œuvre compte pour beaucoup. Pour une utilisation efficace, l’utilisateur doit être attentif et à l’écoute de la machine. Il doit être patient et doit planifier les ajustements des composantes de battage à tout moment afin d’assurer une qualité des grains. La mobilisation d’un utilisateur d’expérience doit être considérée.

