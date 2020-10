Deux en un : semer et fertiliser

Mashio Gaspardo offre désormais de nouvelles barres de semis et de fertilisation Centauro SF et Primavera SF. Elles sont associées à une herse rotative Aquila ou Toro de 5 m ou 6 m et à une trémie frontale PA2 SF (Seed Fertilizer) compartimentée pour le semis avec 1200 litres et pour l’engrais de 800 litres de capacité. Le Centauro SF est disponible en deux versions. Il peut être équipé d’un simple disque Vortex SF ou d’un double disques droits Corex Plus SF. Chacune des unités est munie d’une double descente indépendante permettant le dosage et le semis de deux produits différents sur une même ligne. La barre de semis Primavera SF est disponible en 6 m, avec 40 ou 48 rangs espacés de 12,5 cm ou 15 cm sur quatre rangées à socs droits. Celle-ci est équipée d’une double descente indépendante avec réglage du point de chute du deuxième produit, jusqu’à trois profondeurs différentes.