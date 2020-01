Deux prix pour des tracteurs New Holland

Des tracteurs New Holland remportent deux prix internationaux. Le New Holland T4.110 N remporte le prix du tracteur spécialisé de l’année. Tandis que le New Holland Methane Power se voit attribuer le prix du tracteur de l’année dans la catégorie développement durable. Des prix sont attribués chaque année par un groupe de journalistes indépendants spécialisés dans la mécanisation agricole. Pour 2020, le jury était composé de 25 personnes représentant 24 pays.

New Holland T4.110 N : tracteur spécialisé de l’année

New Holland T4.110 N a fait la différence principalement grâce à l’essieu suspendu TerraGlide disponible avec ou sans freins. Ce système constitue un tournant en matière de confort et d’agilité. Il vous permet de conduire à une vitesse supérieure en toute sécurité, que vous soyez sur le terrain ou sur la route. L’opérateur peut facilement ajuster la hauteur et la rigidité de la suspension en fonction des conditions du sol. La fonction antipatinage est standard, elle réduit l’effet de tangage lors du freinage ou de l’accélération avec des outils lourds. Pour souligner le travail de l’essieu suspendu, ce tracteur peut être équipé de pneus PneuTrac produits par Trelleborg.

New Holland Methane Power : tracteur au développement durable de l’année

Cette nouvelle catégorie intègre les tracteurs au développement de technologie durable réduisant l’emprunte carbone. Pour célébrer les débuts de la nouvelle catégorie, le jury a décidé d’étendre l’évaluation en incluant également trois prototypes. Le jury a élu en tant que tracteur au développement durable le New Holland Methane Power. Ce tracteur qui était un prototype va devenir une réalité commerciale dès l’an prochain. Fpt Industrial a spécifiquement développé un moteur au méthane qui fournit la même puissance et le même couple qu’un équivalent diesel. La technologie d’agriculture de précision intégrée comprend certains éléments d’opérations autonomes, tels que la capacité à détecter des obstacles. Des fonctions spécifiques peuvent basculer d’un moniteur à l’autre par simple glisser-déposer. La connectivité va un peu plus loin, vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent pour déverrouiller le tracteur et même pour contrôler le relevage arrière.