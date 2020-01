Fendt 314 Profi + : tracteur de l’année dans la catégorie meilleure utilité.

Un groupe de journalistes indépendants spécialisés dans la mécanisation agricole attribue chaque année des prix pour les meilleurs tracteurs de l’année. Pour 2020, le jury composé de 25 personnes représentant 24 pays a accordé dans la catégorie meilleure utilité au tracteur Fendt 314 Profi +. Ce prix s’ajoute à celui de tracteur de l’année pour le Fendt Vario 942.

Ce tracteur dispose d’un nouveau système de boost innovant appelé Dynamic Performance, qui fournit une puissance supplémentaire, quelle que soit la tâche, y compris les travaux de prise de force fixes. L’environnement de la cabine FendtOne est un autre développement important, élargissant la zone d’affichage avec de nouveaux terminaux. Il inclut également des commandes personnalisables et la philosophie embarqué / déporté, permettant de synchroniser le bureau avec le tracteur et la flotte en termes de partage de données et de planification des tâches.