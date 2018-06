Gamme de pulvérisateurs R4044 de John Deere

La nouvelle gamme de pulvérisateurs John Deere R4044 dispose d’un réservoir d’épandage de 4542 litres. Le nouveau pulvérisateur R4044 rejoint la gamme de pulvérisateurs 4-Series de la société, remplissant ainsi le créneau d’une machine plus légère. Le pulvérisateur R4044 est 9 % plus léger que le pulvérisateur R4045, avec un rapport puissance/poids plus équilibré. La puissance de 325 ch provient d’un bloc moteur PowerTech de 9,0 L. Le pulvérisateur R4044 comporte des pneus VF pour une traction supérieure et un impact réduit sur le sol, en plus des flèches en acier qui permettent de pulvériser jusqu’à 36,57 m de largeur. Les clients ont l’option des booms de fibre de carbone pour une réduction supplémentaire du poids de la machine et une productivité accrue. Une option permet d’utiliser le drybox de 5,66 m3 pour les applications d’engrais secs. De plus, il dispose de la dernière technologie intégrée, y compris ExactApply, AutoTrac Vision et 4600 CommandCenter, que l’on trouve sur les autres pulvérisateurs John Deere de la série 4. Le nouveau pulvérisateur R4044 peut être commandé dès maintenant. La livraison devrait commencer fin 2018.