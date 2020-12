Horsch : StripTill de 3 m 

Horsch vient de mettre sur le marché une version de 3 m de la série éprouvée StripTill Focus afin d’offrir une solution pour la culture en bandes et le semis combinés pour les petites exploitations. Le réservoir en acier, à la différence des séries plus grande, a un volume de 3500 litres avec une division de 60:40. Il existe également le MiniDrill d’un volume de 400 litres qui s’ajoute comme troisième réservoir. Pour une vitesse de travail de 10 km/h et plus, un tracteur de 250 ch est recommandé. Les principales caractéristiques de la famille Focus comprennent un ameublissement profond du sol avec un placement ciblé d’engrais et un semis précis combiné en une seule opération. Les dents TerraGrip sont le premier outil pour ameublir le sol en profondeur et positionner l’engrais sous les rangées de semences pour un développement optimal des racines. L’engrais peut être placé dans une ou deux profondeurs de sol différentes. L’élimination des résidus de récolte de la zone racinaire et le transport du sol humide vers l’horizon de germination créent également des conditions idéales pour les graines. Le packer de pneus d’un diamètre de 100 cm permet de mieux envelopper la terre autour de la semence.