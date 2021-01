JCB : tracteur télescopique 100 % électrique

JCB rendra disponible au cours de l’année prochaine le modèle 525-60E, soit un tracteur télescopique 100$ électrique. Sa fiche technique est similaire à son homologue diesel : 2,5 tonnes de capacité et 6 m de hauteur maximale. Il embarque cependant un pack de batteries lithium-ion fonctionnant sous une tension de 96 V. La recharge de celui-ci s’opère grâce à une prise standard 240 V / 16 A en huit heures. Un chargeur rapide permet de faire le plein en seulement 35 minutes. Côté motorisation, on retrouve le premier moteur de 17 kW qui entraîne les roues à travers une boîte de transfert et des ponts standards d’origine JCB. L’autre développe 22 kW et actionne une pompe à engrenage offrant jusqu’à 80 L/min aux composants hydrauliques. Le 525-60E embarque un système de récupération d’énergie au freinage. Le constructeur a également doté la cabine d’un chauffage de 2,2 kW et d’un siège pneumatique chauffant.