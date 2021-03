John Deere met à jour ses tracteurs 9R, 9RT et 9RX

John Deere intègre les tracteurs articulés des séries 9R, 9RX et 9RT dans la lignée des derniers 7R et 8R, puis 8RT et 8RX. Ils ont notamment un nouveau look de cabine futuriste avec éclairage DEL et une nouvelle identification sur les capots. Le siège ActiveSeat de deuxième génération est disponible en finition cuir, avec chauffage, circulation d’air active, fonction de massage et divers réglages possibles. Une radio DAB+ haut de gamme à écran tactile de 6,5 po et un système audio 6.1 offrent une solution d’infodivertissement compatible avec Apple CarPlay. Outre leur puissance, ces nouveaux tracteurs bénéficient de série d’un récepteur StarFire 6000 et d’une grande console CommandCenter 4600. Ils sont entièrement compatibles AEF Isobus et incluent l’activation AutoTrac. Côté motorisation, on retrouve le 13,6 litres Powertech de John Deere. L’entreprise met ainsi au rancart les Cummins qui étaient utilisés auparavant, sauf pour les plus gros modèles 9R 640 et 9RX 640 de 691 ch. Ceux-ci profitent du six cylindres Cummins QSX15 de 14,9 litres de cylindré. Le nouveau bloc de 13,6 développe 390 ch à 590 ch. Outre leur puissance, ces nouveaux tracteurs bénéficient de série d’un récepteur StarFire 6000 et d’une grande console CommandCenter 4600. Ils sont entièrement compatibles AEF Isobus et incluent l’activation AutoTrac.

