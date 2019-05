John Deere veut contrer les vols d’équipements agricoles

John Deere comme plusieurs autres équipementiers agricoles, est bien consciente du fait que, avec l’explosion de la technologie, il y a de plus en plus de vols d’équipements et d’accessoires. Ainsi, John Deere veut décourager les voleurs en proposant un nouveau système conçu pour empêcher toute utilisation des composants en cas de vol. La compagnie a décidé de renforcer le niveau de protection en y intégrant un verrouillage à code PIN, similaire à ceux que l’on peut trouver sur les téléphones intelligents. S’il oublie son code, l’utilisateur peut continuer à travailler pendant une période limitée pouvant aller jusqu’à 72 heures. Si le délai est excédé, le déverrouillage nécessite un code maître (Master Unlock Code) qui peut être généré sur le portail en ligne StellarSupport. Les identifiants du client de MyJohnDeere donnent accès à tout composant préalablement enregistré sur un compte StellarSupport. Le système est offert avec les consoles universelles 4240 et 4640 et le récepteur StarFire 6000. Ce système est équipé de la dernière version logicielle 19-1, qui permet la mise à jour de ces consoles et récepteurs spécifiques.