Souvent, les petits tracteurs utilitaires compacts sont offerts sans cabine. Ainsi la plupart du temps, l’utilisateur se voit couvert de neige mouillée lorsqu’il s’agit de dégager les voies d’accès l’hiver ou celui-ci doit respirer la poussière pendant la tonte de la pelouse. Kioti offre depuis peu une toute nouvelle option de cabine posée en usine sur ses tracteurs utilitaires compacts. L’exécution de ces tâches devient ainsi un peu plus agréable. L’entreprise a présenté les nouveaux modèles avec cabine de sa série CK10 SE au salon Canada’s Farm Progress Show qui s’est tenu à Régina au mois de juin.

« La plupart des petits tracteurs ne vous offrent pas la possibilité d’avoir des cabines posées en usine », a affirmé Gerry Picard, directeur de territoire chez Kioti. « Beaucoup de gens demandaient ce produit. Nous avons dorénavant un système qui fonctionne à merveille. Nous avons décidé d’installer en usine des cabines sur les modèles de 35 ch et 40 ch. Il s’agit de notre version SE », a-t-il poursuivi. Il s’agit de cabines classiques, similaires à celles qu’il est possible de trouver sur un tracteur, quelle que soit sa puissance. Elles sont étanches et insonores.

« On y trouve un système de climatisation ou de chauffage et toutes les autres fonctionnalités du genre à l’intérieure. La cabine est très silencieuse durant l’utilisation. Il n’y a aucune fixation mal ajustée ni de fentes laissant passer l’air (comme c’est le cas avec les cabines des marchés secondaires). »

Gerry Picard indique que la marque cherche à accroître sa présence dans l’ouest du Canada avec ses plus gros tracteurs de la série PX dont la puissance atteint 95 ch. Ils sont ainsi aptes à relever les défis que posent les tâches de fauchage du foin et de coupe des fourrages, car ils sont suffisamment puissants pour utiliser une presse à balle ronde.

De plus, l’entreprise peut se vanter d’offrir le type de durabilité que les acheteurs s’attendent dorénavant à obtenir avec les produits offerts par les marques de voitures sud-coréennes, a déclaré Gerry Picard. Il fait remarquer que la marque Kioti fait partie de la Daedong Industrial Corporation, dont le siège social se situe en Corée du Sud.

En ce qui a trait aux tracteurs compacts de la série CK10 SE, comme pour la gamme régulière des tracteurs de champ, Gerry Picard pense que les agriculteurs qui optent pour un modèle avec cabine ne souhaiteront jamais plus travailler avec les modèles ouverts pour effectuer leurs tâches à la ferme. « Du point de vue de la température, il ne faut pas oublier que nous sommes au Canada », a-t-il renchéri. « Il fait chaud ou il fait froid; il n’y a pas de juste milieu. Mais à l’intérieur de ces cabines, c’est confortable. »