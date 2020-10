Kuhn lance une mélangeuse automotrice autonome

Kuhn a présenté lors du salon Space 2020, version numérique (COVID oblige), une solution 100% autonome de mélangeuse automotrice. Grande nouveauté, Aura embarque un module de désilage. Cette fonction inédite sur un robot d’alimentation ouvre de nouvelles perspectives aux éleveurs et réduit considérablement les contraintes et les freins actuels à l’automatisation de l’alimentation dans les élevages. Aura est une solution complète assurant les fonctions de chargement des fourrages et composants de la ration, de gestion des données de pesée, de mélange, de distribution et de repousse fourrages. Aura dispose d’une fraise de chargement polyvalente pour charger tous les ensilages, mais également les fibres tels que le foin, la paille et l’herbe enrubannée. Aura dispose d’une cuve de mélange de 3 m3 équipée de deux vis verticales. Pour la longévité de l’ensemble, la partie basse de la cuve et l’intégralité des vis de mélange sont réalisées avec la technologie K-NOX, garantissant une durée de vie six fois plus importante que les nuances d’acier utilisées traditionnellement sur les mélangeuses. En simultané de la distribution ou en passage dédié à la repousse des refus, le dispositif de repousse fourrages d’Aura est équipé de brosses rotatives qui ramènent l’andain au plus près du cornadis. Deux modes de guidage sont offertes pour mouvoir le robot. À l’extérieur des bâtiments, Aura utilise le signal par GPS RTK sans abonnement couplé à l’odométrie et à l’intérieur des bâtiments, il utilise la technologie LIDAR.