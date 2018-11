Kuhn récompensé pour le Smart Ploughing

Lors de l’EIMA 2018, Kuhn a présenté son système de relevage automatique des corps assistés par GPS Kuhn Smart Ploughing qui a d’ailleurs été primé. Ce dernier équipe les charrues Vari Master L On-Land et permet une entrée séquentielle des corps en bout de champs grâce à la géolocalisation. Kuhn a ainsi intégré la technologie Section Control à la charrue pour permettre de lever automatiquement et individuellement chaque corps en fin de champs grâce à un système complètement intégré à la charrue elle-même. La levée est entièrement assurée par le système GPS et automatisée par le biais d’un terminal.