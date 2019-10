La transmission eAutoPower remporte l’or

Du 10 au 16 novembre se tient le plus grand salon du machinisme mondial à Hanovre, en Allemagne. Avec un achalandage prévu de plus de 450 000 visiteurs provenant de 130 pays ainsi que 2750 exposants, c’est l’occasion, chaque deux ans, de découvrir les nouveautés technologiques qui viendront par la suite dans les champs. Les organisateurs du salon ont dévoilé les lauréats du prix de l’innovation 2019. C’est la transmission eAutoPower de John Deere et Joskin qui a remporté l’or.

La transmission eAutoPower pour les nouveaux tracteurs 8R de John Deere est la première boîte de vitesses électromécanique adaptée aux technologies agricoles. L’unité hydromécanique (pompe / moteur) n’est plus utilisée, mais plutôt deux moteurs électriques. Ils sont utilisés comme actionneur à variation continue. Les moteurs électriques ont été conçus pour pouvoir non seulement alimenter le variateur, mais aussi fournir une puissance électrique allant jusqu’à 100 kW disponible pour l’outil attelé. L’électrification des équipements, tel un épandeur de fumier, a été développé conjointement avec Joskin. Les deux essieux de l’épandeur à tridem sont à entraînement électrique. Du côté du tracteur, cette intégration électrique améliore l’efficacité de la boîte de vitesses et réduit les coûts de maintenance. Utilisés en combinaison avec un entraînement d’essieu sur un épandeur à fumier, les résultats obtenus incluent, entre autres, une traction accrue, un patinage réduit et un meilleur guidage sur les dévers.