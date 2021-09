Nouvelles moissonneuses-batteuses Trion de Claas

La nouvelle gamme de moissonneuses-batteuses Trion de Claas s’articule autour de machines à cinq ou six secoueurs ainsi que de modèles hybrides à un ou deux rotors. Plusieurs versions Terra Trac et Montana viennent compléter l’offre. Cette gamme permet de passer simplement, rapidement et sans aucun outil d’une culture à l’autre et propose à ce titre un vaste choix de barres de coupe d’une largeur jusqu’à 12 m ou 12 rangs. Combinée au système de nettoyage Jet Stream, la technologie de battage APS éprouvée, les trémies de grande capacité et les débits de vidange élevés contribuent à l’efficacité des machines. Simple, efficace et sans entretien, la chaîne cinématique associée à une gestion moteur intelligente Dynamic Power maintient la consommation de carburant à un niveau minimal.

Allant de 258 ch à 435 ch, la gamme comprend 20 nouveaux modèles. Sur tous les modèles Trion, la séparation primaire est assurée par le système de battage APS avec un accélérateur de 450 mm de diamètre et un batteur de 600 mm de diamètre. La séparation secondaire est assurée respectivement par cinq ou six rangées de secoueurs atteignant 7,48 m² ou 6,25 m² , selon le modèle. Les machines sont dotées de série du Multifinger Separation System (MSS) chargé d’aérer la paille de manière homogène pour une meilleure efficacité du système de séparation, notamment en cas de paille très humide ou de cultures irrégulières.

Tous les modèles Trion peuvent être équipés de différents automatismes et systèmes d’aide à la conduite Cemos Automatic et Cemos Dialog configurables selon les besoins. Ceux-ci contribuent non seulement à améliorer les performances de la machine, mais aussi sa qualité de battage tout en facilitant la tâche du conducteur. L’Auto Crop Flow est un système anti-bourrage de surveillance actif du patinage des courroies, il stoppe l’outil frontal en cas de danger afin d’éviter tout arrêt inopiné. La vidange de la trémie de 8000 à 12 000 litres s’effectue à un débit de 130 l/s. La série Trion 500 et la Trion 640 sont équipées d’un moteur Cummins B6,7 Stage V de 6,7 litres de cylindrée, tandis que les Trion 650, Trion 660 et la série Trion 700 sont dotées d’un moteur Cummins L9 Stage V de 8,9 de cylindrée. Les moteurs sont pourvus d’un turbo à géométrie variable, mais n’ont pas besoin de faire appel à une vanne EGR. Ces moissonneuses-batteuses seront lancées en Amérique du Nord au cours de l’année 2023.