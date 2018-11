Les SIMA Innovation de 2019 sont dévoilés

Indicateur des tendances en équipements agricoles, le nom des gagnants des SIMA Innovation Awards a été dévoilé pour l’édition 2019. Parmi les tendances, les applications numériques, la sécurité et la performance des machines présentées. Le site Terre-net a présenté les fabricants lauréats.

Les médailles d’or

Claas : Ensileuse à chenilles suspendues

L’ensileuse Claas lève le principal obstacle qui limitait l’utilisation des chenilles en agriculture : le ripage. Sur la Jaguar 960 Terra Trac, un système de relevage automatique du galet avant se déclenche au-delà d’un certain rayon de braquage et limite le phénomène de ripage en virage et donc de dégradation du sol en surface.

Laforge : Interface de guidage de l’outil

L’interface universelle de guidage Dynatrac de Laforge est compatible avec tous les modèles de tracteurs, à condition qu’ils soient équipés d’un système de guidage RTK, ce qui permet de limiter le stock d’outils à guidage actif. Le résultat : des économies à l’achat du matériel et une plus grande précision du travail des outils, qui génère une hausse du potentiel de rendement.

Les cinq médailles d’argent

John Deere et Airbus Defence and Space : Suivi dynamique de l’azote par imagerie satellite et capteurs machine

Live NBalance est le nom commercial du « suivi en temps réel de l’azote par images satellite. « C’est une combinaison unique de l’innovation John Deere et Airbus pour offrir le premier service de suivi, régulier et cartographié, de la valorisation de l’azote tout au long du cycle. Il fournit un tableau de bord dynamique permettant à l’agriculteur de disposer de toute l’information nécessaire pour établir un diagnostic de sa parcelle et décider des actions à mener en toute connaissance de cause, et au moment où les phénomènes se produisent. »

Bosch France : Suivi dynamique de la végétation par capteurs connectés aux champs pour l’aide au pilotage des cultures

Les capteurs de pilotage agronomique de « Bosch Field Sensor sont un ensemble de capteurs connectés qui recueillent de façon quotidienne des informations sur la culture, le sol et le climat. Ces capteurs sont regroupés sur un poteau, avec en particulier une caméra et des capteurs multispectraux qui prennent des images journalières de l’évolution de la culture. À partir de ces informations, différentes variables agronomiques sont calculées. Les résultats obtenus permettent à l’agriculteur un suivi en temps réel via son téléphone intelligent, avec une panoplie de conseils journaliers qui lui permettront une gestion optimale de ses parcelles. »

John Deere : Support proactif et collaboratif des matériels agricoles

La télématique en réseau est utilisée pour prédire les pannes. « Le support connecté John Deere apporte l’aspect collaboratif aux systèmes connectés par télématique. Les informations sont accessibles plus rapidement en un point central, mais surtout elles sont interprétées automatiquement par une comparaison permanente aux autres matériels connectés et aussi à la base de support technique continuellement renseignée par les concessionnaires et les services techniques John Deere. Tous les matériels individuels contribuent à enrichir une base de données collective, capable ainsi de détecter une panne avant l’apparition de symptômes classiques : c’est l’Expert Alert »

Kuhn : Assistant virtuel d’entretien courant et de réglage de base

« L’application mobile Kuhn Redvista utilise la technologie de la réalité augmentée pour aider l’utilisateur de la machine ou le technicien du réseau de distribution dans les tâches récurrentes d’entretien et de réglages. Cette application est utilisable sur tous types de téléphones intelligents ou tablettes après avoir été téléchargée. Elle permet à l’utilisateur d’accéder aux informations à jour et en temps réel de sa machine, sans utiliser de notice papier et sans risque de perte de ces documents. Cette première application immersive de réalité augmentée pour l’utilisateur et le réseau de distribution permet la localisation de tous les points de graissage, même ceux masqués par une journée de travail. »

Sodijante : Roue à réservoir d’air intégré

Avec le « Tank Air Wheel » ou (TAW), Sodijante diminue le temps de gonflage des roues. « Le télé-gonflage, nécessaire pour adapter au mieux la pression en fonction des conditions d’utilisation, souffre ainsi d’un temps de montée en pression souvent trop long, dû au volume à remplir et au débit des compresseurs. En intégrant une réserve maintenue à six bars dans un grand volume aménagé dans la jante, la technologie “Roue avec réservoir d’air intégré” ou TAW de Sodijantes Industrie améliore considérablement les performances des systèmes de gonflage de pneus. »

Les 20 médailles de bronze Sima

Amazone : Système de surveillance et de compensation de l’influence du vent sur les nappes d’épandage

Arbos : Pulvérisateur tracté avec système de suspension de roue indépendant, piste de roue réglable et châssis articulé

Beiser : Râtelier de fourrage avec auge galvanisée, protection contre la pluie montée sur remorque avec pesée connectée

Case-Ih : Herbicide électrique connecté

Claas : Coupe à tapis flexible

Claas : Chargeuses à pneus

Climate FieldView

De Sangosse : Capteur connecté autonome pour le comptage et le suivi des limaces

Hydrokit : Assistance d’attelage de barre de poussée hydraulique et d’arbre de transmission sur tracteur

Isagri : Assistant vocal pour les agriculteurs

Jourdain : Dispositif automatique de verrouillage de barrières dans les deux sens de passage

Karnott : Le compteur connecté qui simplifie le suivi de vos interventions

Kverneland : Distributeur de micro granulés

Manitou : Fonction arrêt moteur temporisé et réglable sur chariots télescopiques

Manitou : Valorisation des chariots télescopiques en fin d’usage

New Holland : Inverseur de DFR

Rabaud : Laveuse radiocommandée de bâtiments d’élevages avicoles

Trimble : Application de détection automatique des outils et marqueur Bluetooth

Trimble : Synchronisation et partage automatique des données

Source: Terre-net