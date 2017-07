Patz renouvelle sa gamme de mélangeurs verticaux sur remorques de 270 pieds cubes et 350 pieds cubes série 800 II. Ils sont disponibles avec les rehausses à 315 et 400 pieds cubes et nécessitent 55 ch ou 65 ch sur la pdf 540 rpm. L’épaisseur de la paroi du mélangeur est maintenant ¼ pi pour assurer une plus grande longévité. Le mélangeur 800 est conçu pour l’alimentation des bovins laitiers et bovins de boucherie, des moutons, des chèvres et des porcs ainsi que le compostage. Un aimant est assemblé dans le mélangeur pour éliminer le métal de la ration. Les couteaux Raptor, le kit de retenue de foin, un ensemble de caméras et des paquets d’échelles sont disponibles en option en plus d’un choix de balance électronique.