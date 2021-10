Nouveau design pour la série de tracteur Massey Ferguson 7S

Massey Ferguson a lancé sa nouvelle série de tracteurs MF 7S comprenant quatre nouveaux modèles avec des puissances maximales allant de 155 ch à 190 ch. Tous fournissent également jusqu’à 30 ch supplémentaires avec la gestion de la puissance moteur (EPM) selon les modèles. Ils disposent d’un empattement de 2,88 m et d’un moteur six cylindres de 6,6 litres. Massey Ferguson respecte les dernières réglementations Stage V avec son système exclusif « All-in-One », qui combine un catalyseur d’oxydation diesel (DOC), une réduction catalytique sélective (SCR) et un catalyseur de suie (SC) dans une unité compacte.

La transmission à variation continue Massey Ferguson Dyna-VT Eco est disponible sur tous les modèles. La version Dyna-VT Super Eco améliore encore l’efficacité en permettant au tracteur d’atteindre 40 km/h à seulement 1450 tr/min. La célèbre transmission Dyna-VT dispose désormais d’un nouveau mode automatique. Cela permet aux opérateurs d’utiliser le levier Multipad ou la pédale pour modifier la vitesse d’avancement, tout en définissant automatiquement le régime optimal du moteur en fonction de la charge et de la vitesse. Alternativement, sur tous les modèles jusqu’à 180 ch (MF 7S.180), la transmission semi-powershift Dyna-6 Super Eco 24 x 24 est disponible.

La cabine intègre le nouveau levier Multipad et l’accoudoir de contrôle complet fixé au siège. On retrouve aussi le nouveau terminal Datatronic 5, qui dispose d’un écran tactile beaucoup plus lumineux et plus clair pour réduire les reflets. Autre nouveauté, l’option MF E-Loader permet d’augmenter la précision, la productivité et la sécurité lors des applications de manutention au chargeur et de contrôler et régler la nouvelle fonction de secouage du godet.

Le nouveau design néo-rétro très accrocheur rend hommage à l’héritage Massey Ferguson avec un style moderne. Il poursuit le nouveau style familial, lancé sur le MF 8S, avec une nouvelle interprétation de l’emblématique bande grise sur le capot appelée Sabre symbole de la série MF 100.