Nouveau pulvérisateur automoteur Nova de Lemken

Lors du salon de machinisme Agritechnica qui a eu lieu en novembre dernier à Hanovre en Allemagne, Lemken a présenté son premier pulvérisateur automoteur Nova.

Avec sa cabine spacieuse, son châssis polyvalent réglable et son nouveau guidage de rampe automatique, le pulvérisateur automoteur Nova dispose de capacité de 4800 litres et de 7200 litres en plus des largeurs de travail de 24 m à 39 m. Un filtre à air à trois couches de catégorie quatre est disponible, selon les besoins, afin d’empêcher toute entrée de vapeur. Un système de climatisation automatique, une radio Bluetooth et de nombreux espaces de rangement améliorent le confort de travail. La commande de dernière génération avec de nombreuses touches de fonction peut être configurée. La technologie d’application est commandée par le MegaSpray Lemken éprouvé sur les terminaux CCI 800 ou CCI 1200. Il comprend un contrôle de tronçons et de débit, un système de guidage GPS et la gestion des commandes. Le Nova sera disponible à partir de mi-2020