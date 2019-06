Nouveau pulvérisateur Kubota XTS3

Le nouveau pulvérisateur traîné XTS3 de Kubota a un réservoir d’une capacité de 2600 ou 3200 litres. Les rampes sont offertes en acier ou en aluminium et sont suspendues par le parallélogramme qui absorbe les chocs, sur route comme au champ. La largeur de travail est comprise entre 18 cm et 30 m. La gamme bénéficie de l’ErgoDrive, qui ne nécessite qu’un seul un clic pour activer ou désactiver les fonctions de pulvérisation. Cette fonctionnalité peut être couplée et automatisée grâce au GPS par le GeoLift du terminal Tellus Pro. D’autre part, la gestion automatique Boom Guide stabilise la rampe pour que l’opérateur puisse se concentrer sur sa conduite. Pour ce faire, les capteurs à ultrasons gèrent automatiquement la hauteur et corrigent le dévers et les géométries variables afin de s’adapter aux reliefs de la parcelle. Trois réglages de hauteur de rampe sont possibles : d’après le dégagement au-dessus du sol ou de la culture, ou au moyen du mode hybride. L’essieu suiveur Autotrac offre une maniabilité accrue grâce à son rayon de braquage de 32 °, pilotable en cabine via l’interface Isobus.