Nouvelle gamme de presses à balles rondes Kubota

Kubota offre une refonte de sa gamme de presses à balles rondes. Le pick-up de 2,2 m se compose d’un double chemin de cames et de cinq barres portes-dents. Il a été amélioré par l’ajout de dents plus longues de 10 mm et des bandes en demi-lune plus larges qui facilitent le nettoyage. La chaîne d’entraînement du pick-up a également été renforcée pour une plus grande fiabilité. L’ameneur alternatif PowerFeed dispose du système de coupe SuperCut à 14 ou 25 couteaux. La presse offre des diamètres de balles maximales de 1,65 m à 2 m, selon le modèle. La chambre de pressage dispose de nouveaux roulements pour les rouleaux avec une augmentation de 45 % de diamètre. L’entretien a été simplifié grâce à des rouleaux d’entraînement dotés de boîtiers en fonte et d’une banque de graissage centralisée. Les presses à balles des séries BV4100 et BV5200 seront disponibles pour la récolte de la saison 2021.