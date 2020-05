Nouveaux modèles de tracteurs compacts Kubota

Kubota Canada a dévoilé récemment sa nouvelle série LX, le plus récent ajout à sa gamme de tracteurs compacts. La série LX propose trois modèles : l’abordable LX2610SU à cabine ouverte en entrée de gamme ainsi que le LX2610 et le LX3310, deux modèles entièrement équipés et offerts avec une station de travail ouverte ou une cabine fermée. Les tracteurs compacts de la série LX de Kubota sont alimentés par les moteurs diésel de renommée mondiale de Kubota qui offrent une puissance variant entre 24,9 ch et 30,8 ch. La série LX offre une excellente maniabilité grâce à son format compact permettant d’opérer des tondeuses à montage ventral de 60 po (152 cm) ou de 72 po (183 cm), tout en offrant la puissance et le poids requis pour opérer un chargeur frontal d’une capacité de levage de plus de 454 kg. Son attelage en trois-points offre une capacité de levage supérieure pour installer de l’équipement arrière à la hauteur de la performance de ses produits. Le modèle LX2610SU est axé sur la valeur et la qualité grâce à des fonctionnalités de luxe visant à maximiser le rendement, y compris un chargeur frontal et une rétrocaveuse. Plusieurs options de pneus et un attelage en trois-points permettent d’installer de l’équipement arrière pour une grande variété d’applications.