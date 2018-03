Kuhn élargit sa gamme de semoirs Espro avec les versions 4000RC et 8000R. Pour le 4000RC, il s’agit d’un modèle de 4 m de largeur de travail repliable. Il est doté du système de double distribution qui permet soit de semer deux espèces simultanément, soit de combiner la semence et l’engrais. Le tout est rendu possible grâce à la possibilité de compartimenter la trémie de 4000 litres en deux. Pour utiliser le semoir, la puissance minimale doit être entre 160 ch et 230 ch. Quant à la version 8000R, il s’agit d’un modèle permettant de semer sur 8 m de large. Il dispose du même système à double distribution, mais d’une trémie d’une capacité de 5500 litres et nécessite une puissance de 260 ch à 400 ch. Tous deux peuvent ainsi travailler et semer le sol à des vitesses comprises entre 7 km/h et 17 km/h.