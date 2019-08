Nouveau semoir Flex Hoe 900 Air Drill

Case IH propose son nouveau semoir pneumatique le Flex Hoe 900. Il est conçu avec des unités de semis qui se caractérisent par une longueur d’ouverture courte, ce qui crée un véritable rapport un pour un entre le couteau et la roue plombeuse. La conception plus légère améliore la flottaison pour minimiser la compaction du sol ainsi qu’un meilleur suivi du champ. Le nouveau régleur de profondeur Quick-Lock est positionné de manière ergonomique à la hauteur de la taille. Il est doté de préréglages afin de faciliter les ajustements et il ne nécessite aucun outil. De plus, il permet d’ajuster chaque unité individuelle afin de s’adapter aux variations du terrain. Le semoir est disponible en largeur de 50 pi, 60 pi et 70 pi avec un espacement de 10 po ou 12 po. Il intègre une interface utilisateur et est compatible avec un écran AFS (Advanced Farming Systems) Pro 700. Le Flex Hoe 900 élargit la gamme de semoirs pneumatique Case IH et sera disponible pour la saison 2020.