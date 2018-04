John Deere introduit un semoir pneumatique à céréale et oléagineux à semis direct de précision d’une largeur de travail de 9,14 m à 18,29 m. La largeur de transport est de 4,26 m à 5,50 m. Le semoir 1895 inclut la nouvelle ProSeries Openers, le contrôle de blocage Relative Flow et la régulation de pression TruSet. Le semoir peut être combiné à la remorque à semence pneumatique C850 ou 1910, qui offre des capacités de 4572 kg à 11 974 kg. Il peut être jumelé aussi aux remorques NH³ qui permettent d’amender le sol en azote simultanément avec le semis. Les unités semeuses ont un interrang de 25,4 cm. L’application d’engrais se fait aux 50,8 cm. Les débits de semences et d’engrais sont contrôlés par le système de dosage SectionCommand et alimentés par un double ventilateur AirPower 2 pour les applications d’ensemencement à dose variable.