Nouveau tracteur AFS Connect Optum de Case IH

Case IH ajoute le tracteur de la série AFS Connect Optum à sa gamme. Il est conçu pour fournir la puissance nécessaire aux déplacements sur route ou au champ, ainsi qu’un confort accru pour les opérations de foin et de fourrage à grand volume. La technologie innovante Advanced Farming Systems (AFS), intégrée de manière transparente dans la cabine, permet aux agriculteurs de partager et d’accéder rapidement aux données, afin d’optimiser chaque partie de leurs opérations.

Les producteurs peuvent choisir parmi deux modèles : AFS Connect Optum 270 et 300. AFS Connect relie l’agriculteur à tous les aspects de l’exploitation pour aider à analyser rapidement toutes les données agronomiques en important plusieurs formats de fichiers, à la fois par une clé USB et AFS Connect File Transfer.

Côté confort, chaque modèle Optum est doté d’un essieu avant, d’une suspension de cabine suspendus ainsi que d’un siège semi-actif pour une conduite stable et confortable. De plus, les nouveaux modèles offrent plus d’espace de cabine et de compartiments de rangement, ainsi qu’une glacière en option pour garder les aliments et les boissons au frais pendant les longues journées dans la cabine.

La transmission à variation continue CVXDrive de série offre un fonctionnement intuitif et un transfert de puissance fluide, aidant les conducteurs à atteindre les vitesses maximales sur route à un régime moteur inférieur. La motorisation s’active autour d’un six cylindres de 6,7 litres entre 271 ch et 300 ch. Les tracteurs de la série AFS Connect Optum sont désormais disponibles à la commande pour 2022.