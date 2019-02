Nouveautés sur les tracteurs Magnum de Case IH

Arborant le design de la série Optum, les nouveaux tracteurs Magnum se veulent plus technologiques en intégrant une connectivité et une exploitation des données à distance améliorées. Combinant le système d’agriculture de précision, d’autoguidage et de télémétrie AFS Connect, la compagnie veut limiter les temps d’immobilisation, faciliter les diagnostics à distance et donner la liberté de choisir la solution de guidage de votre choix. Neuf modèles intègrent le marché motorisé de moteur FPT de 6,7 litres et 8,7 litres Tier 5 de 180 ch à 435 ch. Ils sont offerts en deux configurations de transmission, soit la PowerDrive ou la CVTDrive. En cabine, on retrouve un nouvel accoudoir Multicontroller entièrement redessiné et redisposé de manière ergonomique. Plusieurs options technologiques sont ainsi offertes telles que la suspension de cabine, les capteurs de pression pneumatique et plus.