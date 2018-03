L’entreprise allemande Horsch a récemment dévoilé deux modèles compacts de son semoir de semis direct Avatar. Déjà disponible en version de 6 m et de 12 m, la compagnie le propose désormais en version de 3 m et de 4 m. Ainsi, l’Avatar 3SD et 4SD utilise les éléments semeurs monodisques SingleDisc qui déploient une force de pression au sol allant jusqu’à 310 kg. La trémie unique offre une capacité de 2800 litres ou, en option, la trémie double cuve dispose d’une capacité de 3800 litres. Pour le modèle SD, il dispose de 18 unités semeurs tandis que celui du 4SD, atteint le nombre de 24. Les unités ont un interrang de 16,70 cm. Le débit d’huile nécessaire pour la soufflerie est de 35 l/min à 45 l/min. Le semoir est compatible Isobus pour le pilotage et la surveillance de l’outil sur n’importe quel terminal compatible.