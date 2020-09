Nouveaux tracteurs Fendt MT 900 et 1100

AGCO a récemment dévoilé deux gammes distinctes de tracteurs chenillés signés Fendt de 380 ch à 431 ch (900 Vario MT) et de 457 ch à 598 ch (1100 MT). La série 900 adopte un moteur sept cylindres AGCO Power, une transmission Vario et un look proche de la série 1000. Pour la gamme 1100MT, il s’agit seulement d’un Challenger MT800 repeint avec une transmission de type powershift. Ce dernier est motorisé d’un six cylindres Man de 15,2 litres pour les trois premiers modèles et de 16,2 litres pour le plus puissant. Côté transmission, on retrouve une VarioDrive atteignant le couple maximal à 1100 rpm. L’environnement en cabine évolue et reprend la disposition des 900 Vario MT. Fendt reprend en outre le système chenillé MTS (Mobil Trac System) avec suspension Smart Ride et chenilles de 18 po à 36 po.