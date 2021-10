Nouveaux tracteurs grande puissance Massey Ferguson

MF 8S.285 et MF 8S.305, la série MF 8S comprend désormais une gamme de six modèles, avec des puissances maximales de 205 ch à 305 ch et la gestion de la puissance du moteur (EPM) augmente la puissance jusqu’à 20 ch. Dans la gamme de 270 ch à 305 ch, Massey Ferguson propose désormais une puissance moteur de 7,4 litres sur le MF 8S à empattement de 3,05 m ou un moteur de 8,4 litres sur un empattement de 3,10 m sur le MF 8700 S, le tout avec l’option de transmission Dyna-VT. La puissance maximale de 305 ch est disponible à 1850 tr/min, toujours sans Engine Power Management (EPM).

Grâce à une courbe de couple unique et plate, son couple maximal de 1280 Nm est délivré à des régimes moteur compris entre 1000 tr/min et 1500 tr/min. Cela permet aux tracteurs de maintenir leur élan dans les conditions les plus difficiles.

La spécification « Exclusive » offre des fonctionnalités améliorant la productivité et le confort, notamment les terminaux Datatronic 5 et MF vDisplay, la suspension active de la cabine, le siège automatique à suspension pneumatique avec système d’amortissement dynamique à double mouvement, les accoudoirs multifonctions et les commandes Multipad, quatre distributeurs électriques et 16 phares de travail à DEL. Pour une plus grande flexibilité d’exploitation, les opérateurs peuvent désormais choisir d’utiliser les fonctions d’agriculture de précision par l’option de terminal Fieldstar 5 ou l’écran Datatronic 5.