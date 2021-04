Nouvel outil pour réduire l’utilisation d’herbicide

John Deere a dévoilé récemment son nouvel outil See & Spray Select qui permet d’aider les agriculteurs à réduire leur utilisation d’herbicide non résiduels et de pré-émergence de 77% en moyenne en ciblant et en pulvérisant uniquement les mauvaises herbes. See & Spray Select repose sur la base John Deere ExactApply pour fournir la solution de pulvérisation ponctuelle efficace et une machine de diffusion hautement productive. Le système utilise une technologie de caméra pour détecter la différenciation des couleurs dans le champ et est idéal pour les producteurs de céréales qui gèrent la pression des mauvaises herbes sur les superficies en jachère. Au fur et à mesure que le pulvérisateur se déplace dans le champ, les caméras détectent rapidement, et uniquement, les plantes vertes dans les jachères déclenchant une application sur ces plantes. Construit sur la base John Deere ExactApply, le système peut être équipé à l’usine sur les modèles de pulvérisateur de la série 400 ou 600. Les données sont collectées dans l’écran John Deere génération quatre et diffusées par la connexion JDLink vers le centre d’opérations John Deere où elles peuvent être analysées et partagées en toute sécurité avec les conseillers de l’agriculteur.

