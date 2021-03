Nouvelle application mobile de John Deere et Solorrow

Grâce à une nouvelle application (tablette et téléphone intelligent) géolocalisée développée par la start-up allemande Solorrow, les agriculteurs peuvent créer facilement des cartes d’épandage à dose variable et les partager avec le centre opérationnel de John Deere. Ces cartes peuvent alors être transmises par liaison sans fil aux machines sur le terrain pour garantir un épandage plus précis et ainsi une utilisation plus efficace des engrais et des produits phytosanitaires. Les concessionnaires John Deere pourront ainsi proposer une gamme encore plus large de systèmes d’agriculture de précision.

