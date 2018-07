Nouvelle gamme de tracteurs Kubota

Le constructeur japonais a renouvellé sa gamme de tracteurs agricoles. Cinq modèles de 104 ch à 143 ch sont offerts. Les deux premiers modèles (M95GX-IV et le M105GX-IV) sont dotés du quatre cylindres de 3,8 litres. Les trois autres modèles (M115GX-IV, M125GX-IV et M135GX-IV) se motorisent du quatre cylindres de 6,1 litres. Côté transmission, on retrouve la Powershift à huit rapports sous charge et trois gammes de vitesse. Celle-ci permet de passer jusqu’à huit rapports sans activer la pédale d’embrayage. Le relevage arrière de catégorie trois offre une capacité de levage de 5000 kg et 133 l/min de débit hydraulique. Les trois plus gros modèles offrent jusqu’à 6100 kg de capacité et 143 l/min de débit hydraulique. Le relevage avant offert en option est équipé en standard de deux lignes hydrauliques auxiliaires. La gamme s’équipe du nouveau système de désengagement automatique du mode quatre roues motrices à l’aide du capteur placé sur la direction avant. Ce système permet de diminuer le rayon de braquage. Un terminal Isobus proposé en option permet notamment de disposer de solutions d’agriculture de précision, comme l’autoguidage ou le Geocontrol.